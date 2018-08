Der Brückeneinsturz lässt die Kurse von italienischen Autobahn-Betreibern fallen. Der Absturz ist so stark, dass temporär kein Preis genannt werden kann.

Nach dem Brückeneinsturz in Italien sind die Aktien von Autobahn-Betreibern massiv unter Druck geraten. Papiere des Atlantia-Konzerns, zu dem der Betreiber Autostrade gehört, brachen um bis zu 26 Prozent auf 17,43 Euro ein. Damit notierten sie so tief wie seit knapp vier Jahren nicht mehr. Zwischenzeitlich waren die Titel so volatil, dass kein klarer Preis ausgegeben werden konnte.

Gemäß den Börsenregelungen ...

