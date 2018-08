DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.835,50 +0,51% +4,45% Euro-Stoxx-50 3.376,87 +0,53% -3,63% Stoxx-50 3.059,08 +0,24% -3,74% DAX 12.221,44 +0,48% -5,39% FTSE 7.544,85 +0,63% -2,47% CAC 5.338,66 +0,63% +0,49% Nikkei-225 22.192,04 -0,05% -2,52% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,46 -10

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,97 65,01 -0,1% -0,04 +10,0% Brent/ICE 71,03 70,76 +0,4% 0,27 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.178,60 1.174,88 +0,3% +3,72 -9,5% Silber (Spot) 14,58 14,44 +1,0% +0,14 -13,9% Platin (Spot) 780,60 769,00 +1,5% +11,60 -16,0% Kupfer-Future 2,61 2,56 +1,8% +0,05 -21,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht erholt dürften die Aktienindizes an der Wall Street in den Donnerstag gehen. Die zuletzt belastende Türkei-Krise mit dem Verfall der Lira beginnt mit der jüngsten Stabilisierung der Währung etwas an Schrecken einzubüßen. Zuletzt war berichtet worden, dass Katar in der Türkei zur Entlastung Investitionen von 15 Milliarden Dollar plant. Zwar bleibt die Sorge einer Ausbreitung der Krise sowie einer Belastung der europäischen Banken, die in dem Land investiert sind. Doch viele Volkswirte glauben nicht daran, dass es zu einer globalen Schwellenländer-Krise kommen wird. Für Erleichterung sorgen auch Entspannungssignale im Handelsstreit der USA mit China, da die beiden Kontrahenten wieder verhandlungsbereit sind. Beide Seiten haben sich gegenseitig mit milliardenschweren Zöllen überzogen. Vorbörslich werden noch Konjunkturdaten publiziert, darunter der Philly-Fed-Index. Bei den Einzelwerten legen Cisco vorbörslich gut 6 Prozent zu. Der US-Netzwerkausrüster hat in seinem vierten Geschäftsquartal etwas mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Für die Tesla-Aktie geht es um 0,5 Prozent nach unten. Die US-Börsenaufsicht SEC hat nach dem Tweet von Tesla-Chef Elon Musk über einen möglichen Börsenrückzug eine Vorladung an den Elektroautobauer geschickt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Juli Baubeginne PROGNOSE: +8,3% gg Vm zuvor: -12,3% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +2,9% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: +22,0 zuvor: +25,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Einbruch zu Wochenmitte erholen sich die Kurse leicht. Die anhaltende Erholung der Lira stützt genauso wie die Nachricht, dass das Emirat Katar der Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden US-Dollar zugesagt hat. Daneben wollen die USA und China wegen des sich zuspitzenden Handelskonflikts wieder den Dialog aufnehmen. Unter Druck stehen die Aktien der europäischen Autobahnbetreiber. Für Verunsicherung sorgen Aussagen aus Italien, dort wird nach dem Brückeneinsturz in Genua über die Verstaatlichung der Autobahnen nachgedacht. Die Aktie von Atlantia bricht um 17 Prozent ein. Das Papier des Infrastrukturkonzerns ASTM fällt um 7,5 Prozent, die Aktie der Tochter SIAS 8,5 Prozent. Aber auch die Aktien des spanischen Bau- und Infrastrukturkonzerns ACS stehen unter Druck. Hier sorgen sich einige Marktteilnehmer, dass sich Atlantia aus der gemeinschaftlichen Übernahme von Abertis zurückziehen könnte. Die Aktien von ACS fallen um 2,5 Prozent, die der Tochter Hochtief um 2,6 Prozent. Henkel hat dank Kostenkontrolle und der Beseitigung von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika im zweiten Quartal operativ mehr verdient und den Umsatz leicht gesteigert. Allerdings bremsten Währungsbelastungen und steigende Rohstoffpreise, was sich laut Henkel im Gesamtjahr fortsetzen wird. Henkel verlieren 0,7 Prozent. Bayer finden keinen Boden und verlieren weitere 5,6 Prozent. Ein US-Gericht hat die Bayer-Tochter Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar verurteilt. Carlsberg steigen 3,7 Prozent. Das Unternehmen wird für das Geschäftsjahr optimistischer. Wirecard legen um 9,7 Prozent zu. Mit der Vorlage der endgültigen Zahlen wird der Bezahldienstleister etwas optimistischer für das Jahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7.40 Uhr Mi, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1369 +0,21% 1,1396 1,1334 -5,4% EUR/JPY 126,06 +0,36% 126,29 125,46 -6,8% EUR/CHF 1,1300 +0,23% 1,1301 1,1270 -3,5% EUR/GBP 0,8953 +0,17% 0,8952 0,8926 +0,7% USD/JPY 110,89 +0,17% 110,82 110,66 -1,6% GBP/USD 1,2698 +0,01% 1,2730 1,2700 -6,0% Bitcoin BTC/USD 6.471,13 +0,8% 6.320,69 6.423,61 -52,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen ist es am Donnerstag volatil zur Sache gegangen. Zunächst sorgten schwache Vorgaben der Wall Street sowie ebenso schwache Geschäftszahlen des Technologiegiganten Tencent für deutliche Abgaben, doch aufkeimende Hoffnungen auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China bescherten den Aktienmärkten eine deutliche Erholung. Einige Börsen wie die in Tokio schaffen sogar den zwischenzeitlichen Sprung ins Plus. Doch im späten Geschäft verflog die Euphorie etwas, die Kurse drehten wieder nach Süden ab - hielten sich aber über den Tagestiefs. An den Börsen machten Berichte die Runde, wonach Vertreter der USA und Chinas sich zu neuen Handelsgesprächen treffen wollten. Fallende Yen-Kurse stützten die Börse in Tokio, die zwischenzeitlich um 1,5 Prozent im Minus gelegen hatte. Nach einem kurzen Ausflug ins Plus schloss der Nikkei-225 weniger als 0,1 Prozent niedriger. Zweites großes Thema in Asien war einmal mehr Tencent. Der in Hongkong schwer gewichtete Technologiewert setzte seine Talfahrt unvermindert fort und büßte im späten Geschäft weitere 4,0 Prozent ein. Das chinesische Unternehmen war im zweiten Quartal nicht so stark gewachsen wie erhofft. Auch beim Gewinn blieb es hinter den Erwartungen zurück. Zudem hatte Tencent, einer der wertvollsten asiatischen Technologiekonzerne, mit regulatorischen Hürden im Wachstumsgeschäft mit Videospielen zu kämpfen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt legen am Donnerstag zu. Angesichts immer neuer Runden bei den Strafzöllen suchen Anleger nach sicheren Häfen. Die Anleihestrategen der NordLB verweisen darauf, dass Europäische Corporate Bonds in diesem Umfeld uneinheitlich handeln. Staatsnahe italienische Corporates können sich dem Verkaufsdruck auf italienische Staatsanleihen nicht entziehen, welcher durch die populistische Regierung in Italien seit Mai dieses Jahres zu beobachten ist. Anleihen guter Bonität erfreuten sich in diesem Umfeld hoher Nachfrage.

Der iTraxx Europe hat sich seit Anfang August um rund 9 Basispunkte ausgeweitet. Haupttreiber waren die Sorgen im Rahmen der Türkei-Krise, welche sich negativ auf die CDS-Werte von Finanzinstituten niederschlugen. Insbesondere standen Unicredit und Intesa Sanpaolo sowie BBVA unter Druck. Auf Wochensicht weiteten die CDS dieser Banken sogar um mehr als 20 Basispunkte aus. Der CDS von Bayer sprang aufgrund des Glyphosat-Urteils aus den USA innerhalb einer Woche um rund 19 auf 63 Basispunkte und steuerte auch seinen Teil zu der iTraxx-Spread-Performance bei.

Auch Sorgen um Atlantia aufgrund der Tragödie in Genua sind in diesem Umfeld zu nennen. Der CDS von Atlantia weitete in einer Woche um 106 Basispunkte aus Beim risikoreicheren Crossover sieht die NordLB derzeit wieder Werte oberhalb von 300bp. Noch am 31.07. handelte der Crossover bei 282 Basispunkte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank-CEO bekräftigt Kosten- und Ertragsziele

Der Vorstandschef der Commerzbank sieht die mittelfristige Kostenplanung trotz einer leichten Anpassung in diesem Jahr nicht in Gefahr. "Das Kostenziel werden wir erreichen", sagte Martin Zielke am Mittwochabend auf einer Veranstaltung in Frankfurt.

Henkel verdient nur etwas mehr - Rohstoffpreise belasten

Henkel hat dank Kostenkontrolle und der Beseitigung von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika im zweiten Quartal operativ mehr verdient und den Umsatz leicht gesteigert. Allerdings bremsten Währungsbelastungen und steigende Rohstoffpreise, was sich laut Henkel im Gesamtjahr fortsetzen wird.

Fraport erhält Baugenehmigung für zweiten Bauabschnitt von Terminal 3

Die Fraport AG hat von der Stadt Frankfurt die Genehmigung für den zweiten Bauabschnitt von Terminal 3 am Frankfurter Flughafen erhalten. Die Bauaufsicht der Stadt erteilte die Baugenehmigung für den Flugsteig G, wie der Flughafenbetreiber mitteilte.

Fuchs Petrolub verkauft Motorex-Beteiligung in der Schweiz

Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat seine 50-prozentige Beteiligung an der auf Industrieschmierstoffe spezialisierten Motorex AG Langenthal in der Schweiz an den bisherigen Joint-Venture-Partner verkauft. Die Motorex-Bucher-Gruppe legt dafür 17 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet 15 Millionen Euro) auf den Tisch.

Sixt verbucht bestes Halbjahr der Unternehmensgeschichte

August 16, 2018 06:59 ET (10:59 GMT)

Deutschlands größter Autovermieter Sixt hat seine Anfang Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal im Wesentlichen bestätigt. Das Unternehmen verzeichnete sowohl im Inland als auch im Ausland eine weiter wachsende Nachfrage. Das erste Halbjahr sei das beste in der Unternehmensgeschichte gewesen, teilte die Sixt SE mit.

Wirecard setzt sich für 2020 höhere Ziele

Nachdem dem deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens im ersten Halbjahr 2018 hat der Spezialist für mobiles oder kontaktloses Bezahlen Wirecard die in der "Vision 2020" genannte Messlatte für diese Kennziffer heraufgelegt. Nun werde ein Volumen von mehr als 215 Milliarden Euro angestrebt, geht aus einer Präsentation hervor. Bisher lautete die Vorgabe auf mehr als 210 Milliarden Euro.

E-Mobility bringt Aumann voran

Die Aumann AG ist auch im zweiten Quartal dank weiter hoher Nachfrage nach Maschinen für elektrische Antriebe kräftig gewachsen. Allerdings bekam die Gesellschaft in den drei Monaten nicht ganz so viele Aufträge wie im Auftaktquartal.

Datagroup setzt Wachstum fort, Abschreibungen drücken Ergebnis

Beim IT-Dienstleister Datagroup hat sich die Wachstumsdynamik im dritten Quartal fortgesetzt. Der Umsatz legte auf Neunmonatssicht um gut ein Fünftel auf 200 Millionen Euro zu, das operative Ergebnis (EBITDA) um mehr als ein Viertel auf 24 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte das schwäbische Unternehmen um einen halben Prozentpunkt auf 11,9 Prozent, wie aus der Zwischenbilanz hervorgeht.

Delignit wächst und bestätigt Prognose

Der Holz-Spezialist Delignit sieht sich nach einem Wachstum in den ersten sechs Monaten im Plan, die Jahresziele zu erreichen. Der Hersteller laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 8,4 Prozent auf 29,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Ostwestfalen-Lippe mitteilte.

Demire steigert Gewinn kräftig und bestätigt Prognose

Das Immobilienunternehmen Demire hat sich nach einem guten Jahresauftakt auch im zweiten Quartal gut weiterentwickelt. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen aus Langen.

Deutsche Biontech kooperiert mit Pfizer bei Grippeimpfstoffen

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech ist eine mehrjährige Forschungs- und Entwicklungspartnerschaft mit dem US-Konzern Pfizer eingegangen. Die beiden Unternehmen wollen mRNA-basierte Impfstoffe gegen Grippe entwickeln, wie sie gemeinsam mitteilten. Im Zuge dessen erhält die in der Straße An der Goldgrube residierende Biontech AG von Pfizer inklusive Meilensteinzahlungen bis zu 425 Millionen US-Dollar.

Ferratum verdient trotz Umsatzplus weniger

Ungünstige Wechselkurseffekte haben dem finnischen Finanzdienstleister Ferratum das Ergebnis im ersten Halbjahr verhagelt. Trotz eines Anstiegs der Einnahmen um fast ein Fünftel auf 124 Millionen Euro fiel der Vorsteuergewinn um 17,3 Prozent auf 9,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das sei vorrangig auf die Schwäche der schwedischen Krone und des polnischen Zloty zurückzuführen. Aber auch höhere Refinanzierungskosten nach der Ausgabe von Anleihen trugen dazu bei. Operativ stieg der Gewinn um 21,4 Prozent auf 18,1 Millionen Euro.

LPKF sammelt über Kapitalerhöhung bei Investor 16 Millionen Euro ein

Der Maschinenbaukonzern LPKF erhöht sein Grundkapital um rund 10 Prozent. Im Zuge dessen stockt der Finanzinvestor Jörg Bantleon, der alle 2.226.958 neuen Aktien zeichnen wird, seine Beteiligung an der LPKF Laser & Electronics AG auf ca. 28,8 Prozent kräftig auf. Bantleon, der auch einen Vertreter der von ihm gegründeten Bantleon Bank im LPKF-Aufsichtsrat hat, investiere als Privatmann, sagte eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage.

MBB sieht sich nach erstem Halbjahr im Plan

Die Beteiligungsgesellschaft MBB sieht sich nach einem rasanten Wachstum im ersten Halbjahr im Plan, die Jahresziele zu erreichen. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um 23,9 Prozent auf 240,2 Millionen Euro, wie MBB mitteilte. Das bereinigte EBITDA wuchs um 26,5 Prozent auf 26,6 Millionen Euro. Das Umsatz- und Ergebniswachstum wurde dabei insbesondere durch die Firmen der Segmente Technische Applikationen und Handel & Dienstleistung getrieben.

Aegon verkauft Geschäft in Tschechien und Slowakei - Gewinn steigt

Die Aegon NV verkauft ihre Aktivitäten in Tschechien und der Slowakei für 155 Millionen Euro an den Wettbewerber NN Group NV. Die in der Versicherungsbranche sowie als Vermögensverwalter tätige Gesellschaft will sich auf ihre Kernmärkte konzentrieren. Aegon wird aus dem Verkauf nach eigenen Angaben voraussichtlich einen Buchgewinn von 80 Millionen Euro erzielen. Die Solvenzquote dürfte um einen Prozentpunkt steigen.

Atlantia steht im Konflikt mit Italiens Regierung zu Autostrade

Nach dem Zusammenbruch der Autobahnbrücke in Genua mit mindestens 39 Toten will der Mutterkonzern des Betreibers den angedrohten Entzug der Konzession nicht einfach hinnehmen. Atlantia erklärte am Donnerstag, man nehme zur Kenntnis, dass die entsprechende Ankündigung öffentlich verkündet worden sei, "ohne den Betreiber in Verzug zu setzen und ohne die wesentlichen Ursachen des Unfalls zu überprüfen".

Carlsberg übertrifft Prognosen und erhöht Gewinnziel

Der dänische Brauereikonzern Carlsberg ist besser durch das zweite Quartal gekommen als erwartet und hat seine Jahresprognose angehoben. Im Quartal seien die Einnahmen um 2,9 Prozent auf 18,261 Milliarden dänische Kronen gestiegen, umgerechnet 2,4 Milliarden Euro, teilte Carlsberg mit. Analysten hatten mit 17,96 Milliarden Kronen gerechnet.

Britische Übernahmekommission bestätigt Disney-Sky-Entscheidung

Disney kommt um ein Übernahmeangebot an die Anteilseigner des Fernsehsenders Sky plc in Höhe von 14 Pfund je Aktie nicht herum, wenn der US-Medienkonzern wie geplant die Entertainment-Geschäfte des Wettbewerbers 21st Century Fox erwirbt. Das teilte das für Übernahmen zuständige britische Takeover Panel am Donnerstag mit und bestätigte damit eine frühere Entscheidung, die von verschiedenen, nicht genannten Seiten angefochten worden war.

Verdi lotet mit Ryanair Lösung für Tarifstreit mit dem Kabinenpersonal aus

Die Gewerkschaft Verdi hat in einer ersten Verhandlungsrunde mit Ryanair Chancen für eine Lösung im Tarifstreit mit dem Kabinenpersonal ausgelotet. Dabei habe sich die irische Billigfluggesellschaft "in wenigen Punkten bewegt", teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Donnerstag mit. So sei Ryanair bereit, nationale Tarifverträge abzuschließen, allerdings erst bis zum Jahr 2022. Verdi verhandelt für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland.

Investor Starboard will fünf Board-Sitze bei Symantec - Kreise

Der Softwarekonzern Symantec, dessen Antivirus-Programme Millionen Menschen vor den auf ihren Computern lauernden Risiken warnen, ist nun selbst mit einer potenziellen Bedrohung konfrontiert. Der aktivistische Investor Starboard Value LP ist bei dem Cybersicherheitsunternehmen eingestiegen und hat im Juli fünf Mitglieder für das elfköpfige Board nominiert, wie mit der Sache vertraute Personen sagten.

