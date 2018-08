Lübeck (ots) - Am 22. und 23. September ist es so weit: Die international gefeierte Erfolgsserie von Tom Tykwer erobert die große Leinwand! CineStar zeigt die ersten zwei Staffeln des Meisterstücks in voller Länge.



Zum ersten Mal können Zuschauer die sensationelle Serie von Tom Tykwer auf der großen Leinwand genießen: Am Samstag, den 22. September ab 12:00 Uhr zeigt CineStar die komplette erste Staffel von "Babylon Berlin" mit acht Folgen, am Sonntag, den 23. September ab 12:00 Uhr steht die ganze zweite Staffel mit ebenfalls acht Folgen auf dem Programm. Der Vorverkauf läuft bereits, Karten sind an der Kinokasse und im Internet unter cinestar.de erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage sind Kartenreservierungen leider nicht möglich.



Tom Tykwers "Babylon Berlin" ist die erste deutsche TV-Serie, die die politische Entwicklung der Weimarer Republik in allen Facetten und Gesellschaftsschichten erzählt. Mit den Augen eines jungen Kommissars aus Köln blickt der Zuschauer hinter die Kulissen der "Goldenen Zwanziger", die von der Weltwirtschaftskrise und vom "Tanz auf dem Vulkan" geprägt waren.



Die Story spielt im Berlin im Jahr 1929. Eine Metropole ist in Aufruhr: Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt - alles befindet sich in radikalem Wandel. Spekulation und Inflation zehren bereits an den Grundfesten der immer noch jungen Weimarer Republik. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen in starkem Kontrast zu Exzess und Luxus des Nachtlebens und der nach wie vor überbordenden kreativen Energie der Stadt. Gereon Rath, ein junger Kommissar aus Köln, wird nach Berlin versetzt, um den Kriminalfall eines von der Berliner Mafia geführten Pornorings zu lösen. Was auf den ersten Blick eine simple Erpressung zu sein scheint, entpuppt sich bald als Skandal, der Gereons Leben und das seiner engsten Vertrauten für immer verändern wird. Zusammen mit der Stenotypistin Charlotte Ritter und seinem Partner Bruno Wolter sieht sich Rath einem Dschungel aus Korruption, Drogen- und Waffenhandel gegenüber, der ihn in einen existentiellen Konflikt zwischen Loyalität und Wahrheitsfindung zwingt. Denn wer ist Freund und wer ist Feind in dieser Geschichte? Selbst eine Institution wie die "Rote Burg", das Polizeipräsidium von Berlin und Zentrum des Rechtsstaates und der Demokratie, wird in den politischen Unruhen zwischen kommunistischer Maidemonstration und aufkommendem Nationalsozialismus immer mehr zum Schmelztiegel einer dem Untergang geweihten Demokratie.



Folgende CineStar-Kinos zeigen das Serien-Highlight am 22. September 2018 (Staffel 1) sowie am 23. September 2018 (Staffel 2) jeweils um 12:00 Uhr, Länge jeweils ca. 390 Minuten, jeweils FSK 12: Augsburg, Berlin (Cubix, Kulturbrauerei), Bielefeld, Bremen, Chemnitz Roter Turm, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Frankfurt Metropolis, Fulda, Garbsen, Gütersloh, Hagen, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Leipzig, Lübeck Stadthalle, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Oberhausen, Rostock Lütten Klein, Saarbrücken, Siegen, Wildau



