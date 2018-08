Top-Unternehmen in der Videospielindustrie haben sich in den letzten fünf Jahren sehr gut entwickelt: Activision Blizzard (WKN:A0Q4K4), Electronic Arts (WKN:878372), Take Two Interactive (WKN:914508) und Ubisoft Entertainment (WKN:901581) erzielten Gewinne zwischen 300 % und 600 %. Wir werden uns ansehen, was dahinter steckt und wie viel Geld du hättest, wenn du vor fünf Jahren 1.000 US-Dollar in jede Aktie investiert hättest. Vier Top-Gaming-Marken Zuerst eine kurze Einführung in die vier Spielunternehmen, die wir betrachten werden: Activision Blizzard hat acht Spiele, darunter Call of Duty, Overwatch und World of Warcraft, die 1 Mrd. US-Dollar Umsatz generiert haben. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...