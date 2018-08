London (ots/PRNewswire) - Im Zuge der anhaltende politischen und wirtschaftlichen Unsicherheit, die weiterhin für Nervosität bei Investoren sorgt, ist die Fokussierung auf Sachwerte für Anleger von entscheidender Bedeutung. Der stete Einnahmenstrom und eine geringe Volatilität machen Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, CRE) zu einem sicheren Hafen im turbulenten Investitionsumfeld.



Ken Riggs, President von Situs RERC (https://www.situs.com/services-2/situs-rerc/), erklärt "Für Investoren geht es letztlich um Risiko und Rendite, und zwar verglichen mit anderen Anlageformen wie Aktien und Anleihen. Gewerbeimmobilien haben sich aufgrund ihrer hohen risikoadjustierten Rendite, eines der typischen Anlagemerkmale, zu einer tragfähigen Investmentoption gemausert, die den Anforderungen der Anleger entspricht".



Dies und weitere Themen werden im aktuellen Situs RERC Real Estate Report - European Edition Report behandelt, der eine Analyse des politischen und wirtschaftlichen Umfelds in Europa und dessen Auswirkungen auf gewerbliche Immobilien inklusive Analysen der wichtigsten europäischen Regionen und Immobilientypen beinhaltet.



Das stark schwankende politische Umfeld wird weiterhin wesentlich zur Volatilität der Aktienmärkte beitragen. Auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) signalisiert hat, dass die Zinsen für das nächste Jahr unverändert bleiben werden, könnte die Abwicklung des Ankaufprogramms (APP) der EZB zu einer gewissen Unbeständigkeit an den Rentenmärkten führen. Zusätzlich dazu bleiben die Zinsen auf historischem Tiefststand, was die Nachfrage nach Anleihen reduziert. Die Anleger können dem nächsten Abschwung mit einer Fokussierung auf Sachwerte begegnen. Laut einer Umfrage, die Situs RERC im 2. Quartal 2018 unter europäischen Investoren durchführte, gelten dabei politische Unruhen und zukünftige Zinserhöhungen als die mit Abstand größten potenziellen Fallstricke im Bereich CRE.



Taco Brink, Managing Director und Head of Situs RERC Europe & Asia, ergänzt, "Gewerbeimmobilien bieten als Sachwert konsistenten Cashflow, Schutz vor Kursverlusten und geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen. CRE hat in diesem vergangenen Konjunkturzyklus eine Aufwärtsdynamik bei Preisen und Werten erfahren, wobei allerdings die Erholungsphase nach der globalen Finanzkrise (GFC) schon recht lange andauert, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Korrektur im Bereich Gewerbeimmobilien bevorsteht".



Insgesamt ist jedoch unwahrscheinlich, dass es in Richtung einer weiteren GFC geht, insbesondere im CRE-Markt. Wir sehen zwar steigende Preise bei den Vermögenswerten, die aber durch starke Konjunkturdaten und solide Fundamentaldaten für gewerbliche Immobilien - einschließlich Mietpreisniveau - untermauert sind.



"Im Großen und Ganzen scheinen die Märkte vernünftige und rationale Investitionsentscheidungen zu treffen, und die Preise für Gewerbeimmobilien stimmen mit den Marktgegebenheiten überein. Dies lässt darauf schließen, dass sich der nächste Abschwung - wann immer er eintritt - als überschaubare Korrektur und nicht als großer Crash erweisen wird", erläutert Riggs.



Der Situs RERC Real Estate Report - European Edition umfasst außerdem die Ergebnisse des European Investor Survey, einer Umfrage, die im 2. Quartal 2018 bei europäischen Anlegern durchgeführt wurde und unter anderem die Stimmungslage hinsichtlich Kapitalverfügbarkeit, Kreditkonditionen und Anlageempfehlungen aufzeigt. Der Report steht hier (http://www.situs.com/wp-content/uplo ads/2018/08/European-Report_August-2018.pdf) kostenlos als Download zur Verfügung.



INFORMATIONEN ZU SITUS UND SITUS RERC



Situs (https://www.situs.com/) ist seit mehr als 30 Jahren der führende globale Anbieter von strategischen Geschäftslösungen für die Finanz- und Gewerbeimmobilienbranche. Situs RERC (https://www.situs.com/services-2/situs-rerc/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Situs, gehört zu den ältesten und angesehensten landesweiten Firmen für Bewertung und Treuhanddienste, Wertbestimmung und Rechtsverfahren sowie Recherchen, Risikoanalysen und Veröffentlichungen. Der Dienstleister mit Ratings von Moody's, Fitch und Morningstar verwaltet Vermögenswerte von mehr als 165 Milliarden USD und rangiert in mehreren Kategorien der Mortgage Bankers Association unter den Top 20. 2016 wurde Situs zum zweiten Mal in Folge mit der Auszeichnung "Advisor of the Year" der Fachzeitschrift Real Estate Finance & Investment sowie mit der Auszeichnung "Capital Advisor Firm of the Year" von Property Investor Europe geehrt. Im Jahr 2017 konnte die Firma die vom Real Estate Finance & Investment Magazine verliehene Auszeichnung "Industry Contributor of the Year" entgegennehmen.



