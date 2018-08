Dresden (ots) -



Am 21. August 2018 wird die Führung der Offizierschule des Heeres durch den Kommandeur des Ausbildungskommandos, Generalmajor Norbert Wagner, von Brigadegeneral Harald Gante an Brigadegeneral Martin Hein übergeben. Der Führungswechsel erfolgt in Form eines feierlichen Appells im Ehrenhain der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Dresden. Neben Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Militär werden zahlreiche weitere Repräsentanten des öffentlichen Lebens an der Übergabe teilnehmen. Brigadegeneral Harald Gante, der seit dem Sommer 2015 die Führung der Offizierschule des Heeres innehat, wird das Kommando der 10. Panzerdivision in Veitshöchheim/Bayern übernehmen. Seine Nachfolge tritt Brigadegeneral Martin Hein an, der bisher als Verteidigungsattaché im Militärattachéstab in London tätig war.



Sie sind herzlich dazu eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Der Termin eignet sich insbesondere für die Bildberichterstattung.



Ort der Veranstaltung:



Graf-Stauffenberg-Kaserne Marienallee 14 01099 Dresden



Ablauf:



bis 10:45 Uhr Eintreffen am Presseinformationspunkt 10:45 Uhr Einweisung in den Ablauf 11:00 Uhr Beginn Appell 12:30 Uhr Ende der Veranstaltung



