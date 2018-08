Italiens Vize-Ministerpräsident Luigi di Maio hat den privaten Autobahnbetreibern gedroht, Italiens Straßen zu verstaatlichen. Darauf rutschte an der Mailänder Börse die Aktie der Autostrade-Mutter Atlantia ab.

Nach dem Brückeneinsturz in Genua hat Italiens Vize-Ministerpräsident Luigi di Maio scharfe Kritik an den privaten Autobahnbetreibern geübt und mit einer Verstaatlichung der Straßen gedroht. Obwohl die genaue Ursache bislang unbekannt ist, warf di Maio am Donnerstag dem Betreiber Autostrade per l'Italia vor, die Sicherheit vernachlässigt und die Brücke nicht ausreichend gewartet zu haben. Der Aktienkurs der Autostrade-Mutter Atlantia ging um 25 Prozent zurück. Auch die Aktien anderer Autobahnbetreiber lagen im Minus. An der Unglücksstelle ging unterdessen die Suche nach Überlebenden und Opfern weiter. Die Polizei präzisierte die Zahl der Todesopfer auf 38. Zuvor war von 39 Toten die Rede.

Regierung schießt sich auf Autobahnbetreiber ...

