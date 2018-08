Eine von Berat Albayrak angesetzte Telefonkonferenz stößt auf großes Interesse. Die Teilnehmer dürfen aber voraussichtlich keine Fragen stellen.

Die vom türkischen Finanzminister Berat Albayrak angesichts der Währungskrise angesetzte Investorenkonferenz stößt auf großes Interesse. Etwa 3000 Investoren und Ökonomen haben sich für die Telefonschalte mit dem Schwiegersohn von Präsident Recep Tayyip Erdogan angemeldet, erklärten Mitarbeiter seines Ministeriums am Donnerstag.

Die Konferenz soll um 15 Uhr beginnen. Albayrak will um Vertrauen in den Standort Türkei werben, der durch den Kursrutsch der Lira unter Druck steht. Seit Jahresbeginn hat die Währung etwa 40 Prozent zum Dollar an Wert verloren und fiel zu Wochenbeginn auf das Rekordtief von 7,24.

Albayrak wird voraussichtlich keine Fragen zulassen. Investoren werden aber genau hinhören, ob der erst im Juli ernannte Finanzminister unabhängig von seinem Schwiegervater entscheiden kann. "Was gegen ihn spricht ist, dass er Erdogans Schwiegersohn ist", sagte Paul McNamara, Investment Director bei GAM London Limited.

"Selbst wenn er der beste Mann für den Job war, sieht das nach Dritter Welt aus." Albayrak, der mit Erdogans Tochter Esra verheiratet ist, studierte Bank- und Finanzwesen in den Vereinigten Staaten und arbeitete für den türkischen Mischkonzern Calik ...

