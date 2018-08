Leverkusen (www.anleihencheck.de) - Biofrontera erhält Auftrag vom U.S. Veteranen-Ministerium - AnleihenewsDie Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F), ein internationales biopharmazeutisches Unternehmen, gab heute bekannt, dass ihre US-Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. einen 5-Jahresvertrag mit dem Veteranen-Ministerium der USA (U.S. Department of Veterans Affairs - VA) über den Verkauf von Ameluz(R) in Kombination mit dem Medizinprodukt BF-RhodoLED(R) abgeschlossen hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...