Wien (www.fondscheck.de) - Steffen Selbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, ist am vergangenen Montag plötzlich und unerwartet im Alter von nur 48 Jahren verstorben, so die Experten von "FONDS professionell".Selbach habe mehr als 20 Jahre lang das Geschäft der Deka mit der fondsgebundenen Vermögensverwaltung und den Dachfonds maßgeblich geprägt und aufgebaut, heiße es in einer Pressemeldung der Bank. Im April dieses Jahres habe er den Vorsitz der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement übernommen. ...

