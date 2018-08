In einer Arztpraxis im baden-württembergischen Offenburg ist am Donnerstagmorgen ein Arzt bei einer Messerattacke ums Leben gekommen. Der Mediziner sowie eine Helferin waren gegen 08:45 Uhr von einem Mann in der Praxis angegriffen worden, teilte die Polizei mit.

Der Arzt erlag kurz nach der Attacke seinen Verletzungen, die Arzthelferin wurde schwer verletzt. Der Täter flüchtete, gegen 10 Uhr konnte aber ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei hatte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Großaufgebot in Offenburg und Umland nach dem Täter gefahndet. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen auf.