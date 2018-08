Ich habe hier vor einigen Wochen öfter über die Aktie des Maschinenbauers Aumann geschrieben. Dabei war mein Tenor stets positiv. Um bzw. unter 50,00 Euro, so schrieb ich, dürfte die Aktie ihren Boden gefunden haben. Mit den heutigen Quartalszahlen dürften sich solche Ausverkaufspreise tatsächlich erledigt haben.

Halbjahreszahlen können überzeugen…

Schauen wir uns daher an dieser Stelle mal die vorgelegten Halbjahreszahlen gemeinsam in aller Ruhe an. So berichtete die Aumann AG heute ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...