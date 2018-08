Bei dem Anschlag in Kabul sind mindestens 48 Menschen gestorben. Jetzt reklamiert die Terrormiliz Islamischer Staat das Attentat für sich.

Die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf eine Schule in Afghanistan für sich reklamiert. Die Islamisten erklärten am Donnerstag über ihr Internet-Sprachrohr Amak, ein Selbstmordattentäter habe den Anschlag am Mittwoch in Kabul ausgeführt. Einen Beleg legten sie nicht vor.

Die Regierung korrigierte die Zahl der Toten des Attentats auf 32 von 48. Einige Leichen seien zwei Mal gezählt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auch die zahl der Verletzten wurde auf 56 von 67 reduziert. Bei den meisten Opfern in ...

