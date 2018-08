Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orange auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Im Telekomsektor dürften die Aktien besser abschneiden, die in Hinblick auf Investitionsbedarf in die Infrastruktur am einfachsten abzuschätzen seien, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der vergleichsweise guten Abdeckung Frankreichs mit Glasfasernetzen sei dies bei Orange der Fall. Daher dürfte das Telekomunternehmen wahrscheinlich eine positive Gewinndynamik erreichen./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-08-16/14:22

ISIN: FR0000133308