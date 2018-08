Frankfurt (ots) -



Die Herausforderungen im Bereich Cybersecurity nehmen auch in Europa branchenübergreifend zu - regionale Lösungen sind notwendig. Um diesem Bedarf gerecht zu werden und die europäische Industrie zu unterstützen, plant UL, ein führendes, unabhängiges und weltweit tätiges Unternehmen für Produktsicherheit und Zertifizierung, zur Eröffnung seines neuen Cybersecurity-Labors in Frankfurt ein Cybersecurity-Forum.



Die Tagung bringt eine Reihe von Akteuren der Branche zusammen, darunter Hersteller, Experten aus der Forschung und Gäste aus der Politik. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen neue Bedrohungen der Cybersicherheit, etwa Side-Channel-Angriffe, bekannt durch die Schwachstellen "Meltdown" und "Spectre". Darüber hinaus gibt es Management-Briefings mit Demos und Diskussionen. Ergänzend zum Forum und den Veranstaltungen zur Laboreröffnung haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu vernetzen und Informationen auszutauschen.



"Es ist absolut notwendig, dass wir uns als globale Organisation für Sicherheitsforschung mit dem Thema Cybersecurity in der vernetzten Welt befassen", sagte Ingo M. Rübenach, Vice President Central, East and South Europe Region. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, die mit modernen Technologien, der Digitalisierung und der Cybersicherheit verbundenen Risiken erfolgreich zu managen. Dadurch unterstützen wir sie dabei, ihre Reputation im globalen Kontext zu schützen."



Die IECEE-Organisation (IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components) hat UL offiziell als Zertifizierungsstelle mit eigenen Prüflabors für Industrie-4.0-Standards der IEC 62443 Familie anerkannt. Das Frankfurter Cybersecurity-Prüflabor von UL erbringt in diesem Rahmen Cybersecurity-Services für Europa.



Neben der Anerkennung zu IEC 62443-2-4 ist UL weltweit die erste Zertifizierungsstelle, die seitens IECEE für die Standards IEC 62443-3-3 und IEC 62443-4-1 anerkannt wurde. UL-Kunden können nun sowohl die Vorteile der einzigartigen, weltweit bewährten Prüf- und Zertifizierungsdienste von UL als auch der UL Advisory Services für Cybersecurity nutzen. Sie erreichen damit einen effizienten Marktzugang in Deutschland, Europa und der ganzen Welt.



Die neue Cybersecurity-Einrichtung von UL in Frankfurt bietet ein breites Portfolio an Dienstleistungen, basierend auf IEC 62443 oder anderen Cybersecurity-Standards, seien es horizontale oder Industriesektor spezifische vertikale. Für weitere Informationen zum Cybersecurity-Forum und zur Eröffnungsveranstaltung - und zur Anmeldung - folgen Sie bitte diesem Link: https://s.ul.com/CyberlabFrankfurt_DE



Um mehr über die Arbeit von UL in der Cybersicherheit zu erfahren, besuchen Sie bitte diesen Link: http://ots.de/uMPsUJ.



Über UL



UL fördert sichere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Menschen auf der ganzen Welt durch den Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit. Das UL Zeichen erzeugt Vertrauen und ermöglicht dadurch den sicheren Einsatz neuer innovativer Produkte und Techniken. Alle Mitarbeiter von UL arbeiten leidenschaftlich daran, die Welt zu einem sichereren Ort zu machen. Wir prüfen, inspizieren, auditieren, zertifizieren, validieren, verifizieren, beraten, schulen und unterstützen diese Arbeit durch Softwarelösungen für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Die Zentrale für Europa und Lateinamerika ist die UL International Germany GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt. Mehr über uns erfahren Sie auf UL.com.



