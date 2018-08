Zürich - Die Hauptferienzeit ist vorbei und was von den Sommerferien bleibt, sind die Erinnerungen. Reiseerinnerungen wirken so intensiv, dass sie uns ein Leben lang erhalten bleiben. Wie sich Reiseerlebnisse ins Gedächtnis einprägen, wie sie sich von anderen Erinnerungen unterscheiden und wie sie den Menschen beeinflussen: Das hat die Fluggesellschaft SWISS in einer GfK-Umfrage analysiert und dazu den renommierten Neuropsychologen Prof. Dr. Lutz Jäncke befragt.

Die grosse Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen, genau genommen 87,5 Prozent, wünschen sich einen besonders glücklichen Reisemoment noch einmal erleben zu können. Mehr als die Hälfte der Befragten (70,6 Prozent) denkt auch nach Monaten mindestens einmal pro Woche an Ferienerlebnisse zurück.

Männer tun dies eher in unangenehmen Situationen: Auf dem Arbeitsweg (34,1 Prozent) und bei Stress in der Arbeit (31,8 Prozent). Frauen erinnern sich dafür am Morgen beim Aufstehen und vor dem Schlafengehen (35,1 Prozent) an schöne Momente aus den Ferien.

"Die besondere Erinnerung daran ergibt sich aus dem Kontrast zum Alltag und zu dem, was wir als normal empfinden. Vor allem Ferien und Reisen sind reich an Erlebnissen, die auch später im Alltag motivieren und entspannen", erklärt Prof. Dr. Lutz Jäncke, der am psychologischen Institut der Universität Zürich einen Lehrstuhl für Neuropsychologie innehat. Für SWISS beleuchtet er das Thema Reiseerinnerungen aus wissenschaftlicher Sicht.

Reiseerinnerungen halten ein Leben lang

Mehr als die Hälfte der Befragten (54,6 Prozent) gibt an, schöne Ferienmomente auf Fotos festzuhalten, da sie Angst haben, sie andernfalls wieder zu vergessen.

Wie die Umfrage zeigt, hängen die Schweizer und Schweizerinnen sehr an ihren Reiseerinnerungen; 48,2 Prozent würde ihre Ferienfotos um keinen Preis, auch nicht für eine Million Schweizer Franken, unwiederbringlich löschen. Mit zunehmendem Alter wird dieser Wert immer grösser.

