Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch mit Angela Merkel telefonierte, hatte Erdogan am Donnerstag seinen französischer Amtskollegen Emmanuel Macron am Ohr. In dem Gespräch betonten Erdogan und Macron die Bedeutung der Verbesserung der bilateralen Investitionen sowie der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Während des Telefonats ...

Den vollständigen Artikel lesen ...