Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Der Einzelhändler habe ein sehr starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Seth Sigman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen seien ein Spiegelbild verschiedener Initiativen des Handelskonzerns in seinen Läden und im Online-Bereich - und deuteten auf solide Marktanteilsgewinne und einen insgesamt gesunden Verbraucherhintergrund hin./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2018-08-16/14:40

ISIN: US9311421039