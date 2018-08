Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel von 114 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des Konsumgüterkonzerns zeigten ein gemischtes Bild: Umsatzseitig seien sie solide, ergebnisseitig aber schlechter als erwartet, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ähnliches gelte für den Ausblick. In der Summe habe er seine Prognosen für 2018 und 2019 mehrheitlich gesenkt./tih/ajx Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432