Traditionell liegt der Fokus bei der Risikobewertung von Lebensmittelkontaktmaterialien auf den, dem Hersteller bekannten, Ausgangsmaterialien für die Verpackungsproduktion, sogenannten IAS (intentionally added substances): Monomere, Additive, Farbstoffe und Polymerisationshilfsstoffe können mit chemischen Analysemethoden gezielt identifiziert und analysiert werden. IAS-Quantifizierung in Lebensmittelverpackungen ist heutzutage ein gut etabliertes Standardprozedere und stellt keine große analytische Herausforderung mehr dar. Anders ist das bei der Risikobewertung von NIAS.

Schon einmal von NIAS gehört?

Im Lebensmittelverpackungsbereich stehen diese vier Buchstaben für non-intentionally added substances. Damit sind unbeabsichtigt eingebrachte Substanzen gemeint, die durch Kontaminationen der Ausgangsmaterialien in die Verpackung gelangen oder durch Sekundärreaktionen während der Verpackungsproduktion gebildet werden. Wie IAS können auch NIAS in verpackte Waren übergehen und dadurch Einfluss auf Lebensmittel und Gesundheit nehmen. Folgt man der europäischen Verordnung (EU) 10/2011 muss die toxikologische Unbedenklichkeit von Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff garantiert werden. Im Bereich der NIAS-Risikobewertung hinken die analytischen Möglichkeiten den gesetzlichen Anforderungen allerdings hinterher. Breit angelegte GC- oder HPLC-MS-Screenings von Lebensmittelverpackungsmigraten resultieren meist in einer großen Anzahl von Peaks, die das durch die Verordnung (EU) 10/2011 vorgeschriebene Mindestdetektionslimit von 10 µg/L überschreiten. Bei einem Großteil dieser Peaks handelt es sich um NIAS, ...

