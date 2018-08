Aktuelle Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften der Wall Street am Donnerstag auf die Beine helfen. Stützend hinzu kommen gute Zahlen von Einzelhändler Walmart und ein überraschender Ausblick des Netzwerkspezialisten Cisco .

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart um 0,93 Prozent höher bei 25 395 Punkten.

Bisher war die Wochenbilanz im Dow Jones negativ: Der Konfrontationskurs von US-Präsident Donald Trump gegen einen zunehmend größer werdenden Länderkreis hatte an den Börsen die Angst vor einer weltweiten Konjunkturdelle geschürt. Zuletzt sorgte die wegen des Handelszwists mit den USA hervorgerufene Währungskrise in der Türkei für weitere Unruhe unter den Investoren.

Börsianer hoffen nun auf eine Annäherung zwischen China und den USA: Peking wird auf Einladung der US-Seite Ende August eine Delegation zur Gesprächen nach Washington schicken. Obwohl die US-Regierung weiterhin im Konflikt mit Ankara eine harte Hand zeigt, hat sich auch die Lage an der Währungsfront inzwischen entspannt. Nach ihrem massiven Wertverfall hat sich die türkische Lira stabilisieren können, hier half zuletzt auch die Nachricht, dass Katar der Türkei mit einer milliardenschweren Finanzspritze zu Hilfe kommt.

Vor diesem Hintergrund dürfte sich das Augenmerk der Anleger an der Wall Street am Donnerstag wieder mehr nach innen richten. Die vor dem Börsenbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten boten ein gemischtes Bild. Während sich in den USA das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend deutlich eingetrübt hat, fielen die wöchentlichen Arbeitslosenanträge weiter und die Baubeginne stiegen geringfügig.

Für die Walmart-Papiere deutet sich nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz ein starker Auftakt an. Im vorbörslichen Handel zogen die Papiere um mehr als 10 Prozent an. Der US-Händler hatte im zweiten Quartal das beste Wachstum seit mehr als zehn Jahren verzeichnet und damit seinen schwachen Jahresauftakt ausgewetzt.

Ein überraschend starker Ausblick auf das erste Quartal durch den Netzwerk-Spezialisten Cisco könnte auch den Technologiewerten helfen. Die Cisco-Aktie legte vorbörslich ebenfalls kräftig zu. Die Branche sollte gleichzeitig auch wegen negativer Branchennachrichten aus China im Blick behalten werden. Die beiden Internetkonzerne Tencent und JD.com enttäuschten zuletzt mit unerwartet hohen Verlusten.

Eine gestrichene Kaufempfehlung durch die HSBC könnte indes die Papiere des mexikanischen Baustoffeherstellers Cemex belasten. Analyst Eduardo Altamirano äußerte sich skeptisch zur Entwicklung der liquiden Mittel des Konzerns./tav/fba

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0175 2018-08-16/15:07