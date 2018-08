Deutschland und die USA sagen Steuersündern den Kampf an. Künftig wollen sie Geschäfts- und Steuerzahlen von Konzern-Multis abgleichen.

Die Steuerbehörden Deutschlands und der USA wollen ihren Informationsaustausch über Geschäfts- und Steuerzahlen von Konzern-Multis verbessern und so Steuerschlupflöcher schließen.

In einem Schreiben an die Obersten Finanzbehörden der Bundesländer verweist das Bundesfinanzministerium am Donnerstag dazu auf eine gemeinsame Erklärung der zuständigen deutschen und amerikanischen Behörden "über die Durchführung des spontanen Austauschs länderbezogener Berichte für 2016 beginnende Wirtschaftsjahre".

Die Vereinbarung war am 29. Juni 2018 geschlossen worden. Angewendet werden soll der intensivere ...

