Dublin (www.aktiencheck.de) - Erste Verhandlungsrunde zwischen ver.di und Ryanair - Aktiennews Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat gestern (15. August 2018) in Dublin sowohl mit der Fluggesellschaft Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) als auch mit den Leiharbeitsfirmen Crewlink und Workforce Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Flugbegleiter bei Ryanair in Deutschland aufgenommen, so ver.di in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...