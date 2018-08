Vielversprechende neue Plattform kann schnell auf ausbrechende Infektionskrankheiten reagieren

SAB Biotherapeutics, Inc. (SAB), ein auf der klinischen Stufe aktives biopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine Anti-Ebola-Immuntherapie (SAB-139) in einer unlängst in "The Journal of Infectious Diseases" (Journal der Infektionskrankheiten)veröffentlichten Tierstudie "100 Schutz gegen eine tödliche Dosis des Ebola-Virus" botDie Studie wurde von der Integrated Research Facility, dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases, den National Institutes of Health und in Zusammenarbeit mit anderen Forschern der National Interagency Confederation for Biological Research von dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) und dem Naval Medical Research Center (NMRC) und andern durchgeführt.

Gemäß der World Health Organization ist die Ebolaviruskrankheit (EVD), die früher auch als Ebola hämorrhagisches Fieber bezeichnet wurde, eine schwerwiegende, oft tödliche Krankheit bei Menschen, mit einer Todesfallrate von ca. 50 %. Die Todesfallraten schwankten zwischen 25 bis 90 in vergangenen Ausbrüchen und derzeit gibt es keine lizenzierte Behandlung, die eine Neutralisierung bewirken kann.

Während der letzten EVD-Ausbrüche in Westafrika wurde eine passive Immuntherapie mit rekonvaleszentem Plasma, das polyklonale Antikörper von genesenen Patienten enthielt, als effektive Behandlung verwendet. Die Menge und Verfügbarkeit dieser Medikamente sind jedoch begrenzt durch die Zahl der Überlebenden.

SAB-139 wurde von SABs eigener DiversitAb-Plattform produziert, indem transgene Rinder (Tc Bovine) zur Produktion großer Mengen natürlicher, menschlicher anstatt boviner Antikörper als Antwort auf ein Antigen in diesem Fall EVD verwendet wurden.

"Diese Studie zeigt, dass ein menschliches, polyklonales antikörperbasiertes Produkt zur Verhütung von EVD in dem bis jetzt fortschrittlichsten, erhältlichen Tiermodell dienen kann. Dies ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass SAB-139 keine Verwendung von Plasma oder Zellen von menschlichen EVD-Überlebenden erforderte", erklärte Jay Hooper, M.D., Leiter der Abteilung für molekulare Virologie des USAMRIID. "Die Möglichkeit, schnell ein menschliches, polyklonales Antikörperprodukt herstellen zu können, ohne dass Material von infizierten Tieren oder Menschen benötigt wird, kann bei der Bekämpfung neu ausbrechender Krankheiten ganz besonders nützlich sein."

In der Studie überlebten alle Tiere, die einen Tag oder drei Tage nach Infektion mit SAB-139 behandelt wurden, während keines der Kontrolltiere überlebte. Außerdem wiesen die mit SAB-139 behandelten Tiere keine Symptome von EVD auf.

"Polyklonale Antikörper sind eine starke Waffe gegen ausbrechende Infektionskrankheiten", sagte Eddie J. Sullivan, PhD, SAB Biotherapeutics President und CEO. "Sie sind die natürliche Abwehr unseres Körpers gegen Pathogene. Mit unserer Plattform können wir schnell große Mengen gezielter menschlicher Antikörper produzieren, ohne Menschen nutzen zu müssen dem begrenzenden Faktor der derzeitigen Rekonvaleszenztherapien, die zur Reaktion auf einen weit verbreiteten Ausbruch Anwendung finden.

Zur Produktion der Immuntherapie wurden Tc-Rinder mit dem EVD-Antigen geimpft. Innerhalb kurzer Zeit produzierten die Rinder erhebliche Mengen von vollständig menschlichen Antikörpern, um dieses Virus zu bekämpfen. Dann wurde Plasma auf die gleiche Weise wie von menschlichen Spendern gesammelt und gereinigt, um die Antikörper für die Behandlung zu isolieren.

"Unsere DiversitAb Plattform zeigt erneut die Möglichkeit, schnell gezielte Immuntherapien für auftretende Infektionskrankheiten mit epidemischem Potenzial zu produzieren", ergänzte Sullivan. "Wir werden unsere Zusammenarbeit fortsetzen, um lebensrettende Medikamente zu entwickeln, sowohl für Patienten als auch jene, die sie pflegen, um einen Ausbruch zu verhindern oder zu stoppen."

Über SAB Biotherapeutics Inc.

SAB Biotherapeutics Inc. (SAB) ist ein auf der klinischen Stufe aktives biopharmazeutisches Entwicklungsunternehmen, das führend in der Wissenschaft und der Herstellung von menschlichen Antikörpertherapeutika ist. Unter Nutzung fortschrittlichster wissenschaftlicher Erkenntnisse über polyklonale Antikörper stellt SAB die weltweit erste Plattform bereit, mit der sich große Mengen vollständig menschlicher Immunglobuline herstellen lassen. Diese natürliche Produktionsplattform verspricht die Behandlung von Problemen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, seltenen Leiden, langfristigen Erkrankungen und Gefahren durch globale Pandemien.

