Der EUR/USD kann seine Gebote um 1,1360 aufrecht erhalten, nach dem die US Wirtschaftsdaten veröffentlicht wurden. EUR/USD Tagesgewinne um 1,14 begrenzt Das Paar verbucht die 2. Sitzung in Folge einen Gewinn, obwohl die anfängliche Aufwärtsbewegung im Bereich der 1,1400 auf einen starken Widerstand traf. Der EUR/USD ist nicht in der Lage seine Aufwärtsbewegung ...

