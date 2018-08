Spreitenbach (ots) -



In den Produkten Pistazien mit Milchschokolade und Pistachio Cream

wurden Schimmelpilz-Toxine über dem gesetzlichen Höchstwert gefunden.

Unsere Kundinnen und Kunden werden gebeten, diese Produkte nicht mehr

zu konsumieren.



Folgende Artikel sind vom Rückruf betroffen:



Pistazien mit Milchschokolade, Artikelnummer 34886753, Gewicht 200

g, Preis 13.90



Pistachio Cream, Artikelnummer 1261109900, Gewicht 110 g, Preis

21.90



Anlässlich Globus-interner Stichproben wurden in den betroffenen

Produkten Aflatoxine in einer Menge über dem gesetzlichen Höchstwert

gefunden. Aflatoxine sind Giftstoffe, die von Schimmelpilzen gebildet

werden. Die Aufnahme dieser Giftstoffe kann die Gesundheit

beeinträchtigen. Aflatoxine werden beim Kochen/Backen nicht zerstört.



Globus bittet alle Kundinnen und Kunden, die betroffenen Produkte

nicht mehr zu konsumieren und sie entweder zu entsorgen oder am

Kundendienst der nächsten Globus Filiale gegen Rückerstattung des

Kaufpreises zurückzugeben.



