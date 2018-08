Mainz (ots) - Woche 33/18 Freitag, 17.08.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien Großbritannien 2012



6.20 Die Renaissance - Die Entdeckung der Neuzeit Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 9.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.40 ZDFzoom Alles für die Tonne Deutschland 2018



12.10 Frontal 21-Dokumentation Teurer Wohnen Der Kampf um bezahlbare Mieten Deutschland 2018



12.55 ZDF-History Die Fremden kommen Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte neue Beginnzeiten beachten: 18.45 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Räuber aus dem Norden Großbritannien 2016



19.30 Legende und Wahrheit - Die Wikinger Aufbruch in die Neue Welt Großbritannien 2016



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Momente der Geschichte II Wendepunkte: Vom Fenstersturz bis zum Kaiserreich Deutschland 2015



22.25 Momente der Geschichte II Entscheidende Schlachten Deutschland 2015



23.10 Top-Spione der Geschichte Francis Walsingham Großbritannien 2015



23.55 Top-Spione der Geschichte Thomas Cromwell Großbritannien 2015



0.35 heute journal



1.05 Top-Spione der Geschichte Robert Cecil Großbritannien 2015



1.50 Top-Spione der Geschichte Kardinal Richelieu Großbritannien 2015



2.35 Prinz Eugen und die Türken - Kampf um Europa Deutschland 2014



4.05 Top-Spione der Geschichte Elizabeth Van Lew Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121