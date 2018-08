Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das zweite Quartal sei solide verlaufen, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Hauptsorge sei, dass Henkel mit Herausforderungen im Konsumgütergeschäft konfrontiert bleibe und das Klebstoffgeschäft nachlasse, sobald in diesem der aktuelle zyklische Schwung abflaue und Kosten nicht weiter gesenkt würden./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-08-16/16:07

ISIN: DE0006048432