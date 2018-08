Öffentlichkeit wird eingeladen, die Agenda zu kommentieren



New York (ots/PRNewswire) - Die Foundation for a Smoke-Free World kündigt die Veröffentlichung seiner vorläufigen Agenda zu Gesundheit, Wissenschaft und Technik (HST) (https://www.smokefreeworld.org/our-ar eas-focus/preliminary-health-science-technology-agenda) an und lädt die Öffentlichkeit ein, diese zu kommentieren. Die Foundation hat seine vorläufige Agenda mithilfe von Beratungen mit einem breiten Spektrum an Fachleuten vorbereitet und hat die neuesten epidemiologischen Daten zum Rauchen, die Ergebnisse der Stand des Rauchens (https://www.smokefreeworld.org/state-smoking)-Studie der Foundation sowie die jüngsten Arbeiten zu Forschungslücken auf diesem Gebiet ausgewertet.



Diese vorläufige Agenda hebt drei Arbeitsbereiche:



- Die Finanzierung von Forschungen, mit der die Fragen von Verbrauchern, Ärzten und Regulierungsbehörden zum Rauchen, über das Aufhören und die Verminderung der schädlichen Auswirkungen des Rauchens beantwortet werden sollen. Zudem sollen die Forschungskapazitäten in den Ländern gestärkt werden, in denen es die meisten Raucher gibt - Die Schaffung von Finanzierungsmechanismen, um Innovationen anzuregen, die effektivere Mittel bereitstellen, mit denen man mit dem Rauchen aufhören kann und die in Ländern mit einer niedrigen und mittleren Einkommensstruktur einen besseren Zugang zu bezahlbaren Produkten bieten, um das Rauchen einzustellen und Risiken zu reduzieren - Die Finanzierung für die Erhebung und die Auswertung von Daten, damit Fortschritte gemessen werden können und Verbraucher, Forscher, andere Interessengruppen und die Foundation selbst eine Handlungsgrundlage erhalten



Die Foundation lädt dazu ein, Kommentare zur vorläufigen Agenda auf der Website (https://www.smokefreeworld.org/our-areas-focus/preli minary-health-science-technology-agendafeedback) der Stiftung bis zum 15. September 2018 abzugeben. Die Foundation wird die Kommentare auswerten und diese dann für die endgültige Version der Agenda, die im November 2018 veröffentlicht werden soll, gegebenenfalls berücksichtigen.



"Das Rauchen stellt auch weiterhin die wichtigste, vermeidbare Einzelursache dar, die weltweit für Todesfälle und gesundheitliche Beeinträchtigungen verantwortlich ist. Beim derzeitigen Verbreitungsgrad werden in diesem Jahrhundert eine Milliarde Menschen vorzeitig an den Folgen des Rauchens sterben. Wir möchten all jene einladen, die das Rauchen schneller beenden wollen, um sich unsere vorläufige HST-Agenda anzuschauen und eine Bewertung dazu abzugeben. Wir freuen uns darauf, von Rauchern und deren Familien, Forschern, Entwicklern und Finanziers von Innovationen, Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, die Rauchern dabei helfen, aufzuhören und die Risiken für Gesundheit zu verringern, und politischen Entscheidungsträgern zu hören", sagte Farhad Riahi, MD, Chief Health, Science and Technology Officer bei der Foundation for a Smoke-Free World.



Foundation startet millionenschwere Ausschreibung für die Entwicklung von Biomarkern



Parallel zu ihrer vorläufigen Agenda zu Gesundheit, Wissenschaft und Technik startet die Foundation eine Ausschreibung (https://www.sm okefreeworld.org/our-areas-focus/request-proposal-biomarkers-nicotine -product-use) (RFP), über die objektive Biomarker für die Belastung durch Tabak und Nikotin entwickelt werden sollen, die zwischen den einzelnen Produktgruppen, die Nikotin freisetzen, unterscheiden können (z. B. Zigaretten, rauchfreier Tabak, Verdampfer und Therapien mit Nikotinersatzstoffen).



Um das Rauchen allgemein zu beenden, benötigt man Forschung, wie etwa Langzeitstudien, über die Muster und Auswirkungen beim Gebrauch von herkömmlichen und neuen Nikotinprodukten bewertet werden können. Die vor Kurzem in Auftrag gegeben Untersuchung der Foundation über die schon jetzt verfügbaren Biomarker zeigte sich, dass es derzeit keinen Biomarker bzw. kein Biomarker-Panel gibt, der bzw. das zuverlässig zischen dem Gebrauch von verschiedenen Nikotin- und Tabakprodukten unterscheiden kann oder den gleichzeitigen Gebrauch von zwei oder mehr Produkten erkennt. Hier durchgeführte Studien werden in großem Umfang von objektiven Biomarkern für Belastungen und für den jeweiligen Gebrauch profitieren, weil man sich nicht mehr so sehr auf Selbstaussagen und Umfragen verlassen muss.



"Als wir Forscher nach ihren Prioritäten und nach dem, was sie brauchen, gefragt haben, wurde schnell deutlich, dass objektive Biomarker für Belastungen die Qualität und die Zuverlässigkeit der Forschung darüber, wie die Menschen die unterschiedlichen Produkte gebrauchen, massiv verbessern und dass die Foundation über die Unterstützung von Forschung und Innovationen in diesem Bereich einen bedeutenden Beitrag leisten kann", sagte Brian Erkkila, PhD, Direktor des Bereichs Regulatory Science bei der Foundation for a Smoke-Free World, und ehemals Leitender Toxikologe am Zentrum für Tabakprodukte bei der Food and Drug Administration.



Die Foundation lädt Bewerber, die bei Biomarkern über eine entsprechende Expertise verfügen, ein, sich für die Rahmenfinanzierung zu bewerben, um darüber vollständige Forschungsanträge ausarbeiten zu können. Im Anschluss daran wird die Foundation bis zu drei Forschungsprojekte zu Biomarkern über 2 Jahre finanzieren, die jeweils mit einem Budget von bis zu 3 Millionen US-Dollar ausgestattet werden. Das maximale Gesamtbudget für Zuschüsse liegt bei 9 Millionen US-Dollar. Zu den Biomarkern werden sowohl herkömmliche Biomarker als auch digitale Biomarker, die von Biosensoren, Wearables und anderen Geräten gesammelt werden, gezählt.



Einzelheiten über das Verfahren zur Einreichung von Biomarkern finden sich auf der Website (https://www.smokefreeworld.org/our-areas -focus/request-proposal-biomarkers-nicotine-product-use) der Foundation. Die Einreichungsfrist für die Ausschreibung läuft bis zum 28. September 2018.



INFORMATIONEN ZUR FOUNDATION FOR A SMOKE-FREE WORLD



Die Foundation for a Smoke-Free World ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die das Ziel verfolgt, durch die Beendigung des Rauchens noch in dieser Generation weltweit zur Verbesserung der Gesundheit beizutragen.



Weitere Informationen über die Foundation erhalten Sie unter www.smokefreeworld.org.



