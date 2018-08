Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Hochtief. Erneut wird an dieser Stelle ein Short-Produkt auf den Wert empfohlen. Die Aktie von Hochtief findet sich heute am Ende des MDAX wieder. Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua ist die Aktie des verantwortlichen Autobahnbetreibers eingebrochen. Und dieser zieht die ganze Branche inkl. der Bausegmentbranche mit sich. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.