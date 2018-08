Zürich - Heute gab F10, der Fintech Incubator and Accelerator, die endgültige Auswahl von acht Startups für das erste P3 "Product to Market Program" bekannt. Das Programm ergänzt die Wertschöpfungskette, um Innovationen in Richtung FinTech von morgen voranzutreiben.

F10 will mit innovativen Lösungen einen Mehrwert für das Schweizer Finanzsystem schaffen. Das Leistungsportfolio umfasste bisher das Hosting von internationalen Hackathons und die Bereitstellung eines Accelerator-Programms in Zürich.

Startups mit sieben F10 Corporate Members

Erstmals startet P3 mit einem eintägigen Workshop zusammen mit den sieben renommierten F10-Platin-Mitgliedern SIX (Schweizer Börse), Baloise Group, Julius Bär, Generali Group Switzerland, PwC Switzerland, Raiffeisen und Zürcher Kantonalbank. Startups profitieren von dem starken F10-Netzwerk, indem sie Partnerschaften mit den Platin-Mitgliedern eingehen, um einen Einführungsplan ...

