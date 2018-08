Mainz (ots) - Woche 34/18



Sa., 18.8.



5.20 Länderspiegel -5.50 Bitte streichen: Untertitel



Woche 35/18



Sa., 25.8.



5.25 Länderspiegel -5.55 Bitte streichen: Untertitel



Woche 37/18



So., 9.9.



23.30 ZDF-History Bitte Änderung beachten: 9/11 - Was geschah am 11. September 2001



Bitte steichen: wirklich



(Bitte auch für die Wiederholung um 3.15 Uhr beachten.)



Mi., 12.9.



22.45 ZDFzoom



Geheimakte Finanzkrise . . . Bitte Ergänzung beachten: Film von Dirk Laabs Kamera: Felix Korfmann



_________________________________________



2.45 ZDFzoom



Geheimakte Finanzkrise . . . Bitte Ergänzung beachten: Film von Dirk Laabs Kamera: Felix Korfmann



Woche 39/18



Di., 25.9.



Neue Folgen 18.00 SOKO Köln Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246