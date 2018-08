Der Chemiekonzern BASF hat die Übernahme des weltweiten Gemüsesaatgutgeschäfts von Konkurrent Bayer abgeschlossen. Bei der Transaktion handele es sich unter anderem um rund 2600 Sorten sowie um Forschungs- und Entwicklungsplattformen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ludwigshafen am Rhein mit.

BASF hatte 2017/18 Vereinbarungen zum Erwerb von Geschäften und Vermögenswerten unterzeichnet, die Bayer zum Verkauf angeboten hatte. Dabei geht es auch etwa um Biotechnologie, Pflanzenschutz und Digital Farming. Der Kaufpreis beträgt dem Konzern zufolge 7,6 Milliarden Euro. Damit übernimmt BASF auch etwa 4500 Mitarbeiter des Rivalen./wo/DP/jha

ISIN DE000BAY0017 DE000BASF111

AXC0197 2018-08-16/16:26