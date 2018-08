Berlin (ots) -



Die Zukunft des Marketings beginnt am 25. Oktober!



SCALE18, die Konferenz für Growth Innovator*innen, kehrt am 25. Oktober 2018 nach Berlin zurück, um die Zukunft der vier Themenbereiche Marketing, Adtech, Kreativität und Arbeit zu erkunden und zu gestalten. Mit Leben und Fachwissen gefüllt wird das Programm der eintägigen Konferenz durch über 30 Sprecher*innen von internationalen digitalen Unternehmen, Medienhäusern und Organisationen wie AirHelp, Babbel, IAB, Innogy, NBCUniversal, OTTO, Outbrain, Revolut, Silvertree, Weltsparen, WeWork, Wibbitz u.v.m.



In ihrem vierten Jahr findet die SCALE (www.scale18.co) - und das dazugehörige Networking-Event am Abend - im Radialsystem V in der Nähe von Berlin-Ostbahnhof statt. SCALE wird ausgerichtet vom Berliner Growth Partner und Digital Marketing Pionier DCMN.



Das SCALE18 Programm ist gespickt mit Vordenker*innen und Innovator*innen von digitalen Marken und Tech-Unternehmen, die einen Blick in die Zukunft des Growth Marketings wagen und die Brücke zwischen Altem und Neuen schlagen. Auf zwei Bühnen erwartet die Gäste eine spannende Mischung aus konkreten technischen Insights und visionären Vorträgen von Gründer*innen und Marketing-Verantwortlichen.



DCMN Co-Founder und Chief Growth Officer Matthias Riedl: "Mit über 700 Teilnehmer*innen hat die SCALE17 alle unsere Erwartungen übertroffen und unsere Vermutung bestätigt: Wenn Growth Marketing Expert*innen eine Plattform schaffen, auf der die Marktführer von heute Ideen mit den Marktführern von morgen austauschen können, passieren großartige Dinge - und alle gehen schlauer nach Hause. Die SCALE18 wird erneut eine erstklassige Anlaufstelle für Marketing Innovator*innen auf der Suche nach der nächsten Wachstumsstufe sein."



"Ein zentrales Thema der SCALE18 wird Vielfalt als Treiber für Innovation sein. Wir sind überzeugt, dass eine bunte Unternehmenskultur nicht nur moralische Pflicht ist, sondern auch ökonomisch Sinn macht. Auf den Bühnen der SCALE18 werden wir eine große Bandbreite an Perspektiven anbieten und wollen gleichzeitig sicherstellen, dass das Publikum möglichst breit gefächert und wachstumshungrig ist. Aus diesem Grund bieten wir jungen Startups die Möglichkeit, kostenlos an der SCALE18 teilzunehmen", so Riedl weiter.



Ab heute können sich Startups einen Monat lang um kostenlose SCALE18 Tickets bewerben: https://scale18.co/tickets.*



Programmübersicht 2018 (Stand: 16. August)



- Dr. Saskia Appelhoff, CMO beim Finanzmarktplatz Raisin (Weltsparen), wird Ergebnisse aus 360-Grad Marketing Kampagnen vorstellen und zu Kanalintegration sprechen. - Melanie Schlegel, Head of Paid Search bei OTTO, wird konkrete Growth Marketing Erkenntnisse aus der digitalen Transformation des Handelsriesen präsentieren. - Maggie Flick, Director Performance Sales bei Outbrain, und David Sumner, Senior Programmatic Media Manager bei Babbel, werden gemeinsam die Evolution von Native Advertising vom marken-getriebenen Content Marketing zu performance-getriebener Werbung umreißen. - Brian Norris, SVP of Audience Studio Sales bei NBCUniversal, wird zu Programmatic TV sprechen und erläutern, was Europäer von Erfahrungen auf dem US-Markt lernen können. - Kreativstrategin & Lead Artist Rachel Ginsberg wird aktuelle Trends im Storytelling präsentieren und die Implikationen für Marketeers verdeutlichen. - Michaela Kammerbauer, Director of Sales bei WeWork, wird beschreiben, wie die Schaffung kollaborativer Räume und einer kollaborativen Unternehmenskultur das Wesen von Arbeit und Netzwerken verändert. - Ali Hanan, Gründerin und CEO von Creative Equals, einer britischen Plattform zur Förderung von Diversität, wird zeigen, wie sich Heterogenität und Inklusion auf Zusammenarbeit, Innovation, Produktion und Profit auswirken. - Johnny Quach, Chief Product Officer bei AirHelp, das Portal für Fluggastrechte aus dem Y Combinator Stall, wird erklären, wie man innerhalb einer Organisation eine Innovations-Kultur aufbaut und Wachtumsmentaliät etabliert. - Frédéric Olivennes, Präsident des Digitalbranchenverbands IAB in Frankreich, wird die sieben wichtigsten Trends in der digitalen Werbung vorstellen. - Manuel Koser, Mitgründer des südafrikanischen Inkubators Silvertree Internet Holdings, und Ramona Liberoff, führende Innovatorin und erfahrene Investorin, werden in ihrem Panel darüber sprechen, worauf Marketer bei der Expansion in Wachstumsmärkte achten sollten. - Laurent Lasserre, Geschäftsführer Frankreich bei der Videokreationsplattform Wibbitz, wird Neuigkeiten zu KI-getriebener Kreation von Videocontent im Gepäck haben. - Weitere Sprecher*innen werden in den nächsten Wochen auf www.scale18.co vorgestellt, darunter weitere Details zu den Vorträgen von Hans Ritschl, Co-Founder von AskBy.ai, und Ryan Thorpe, Business Development Manager Europe beim Fintech Unicorn Revolut.



SCALE18 Tickets sind bereits ab 29 Euro erhältlich: https://scale18.co/tickets. Startups können sich bis zum 14. September 2018 für freien Eintritt zur SCALE18 bewerben.*



Materialien wie Grafiken und Logos finden Sie hier: http://bit.ly/SCALE18_EPK. Für sämtliche Medienanfragen, z. B. zu Presseakkreditierung oder Interviews mit Sprecher*innen, wenden Sie sich bitte an Christian Ulrich, c.ulrich@dcmn.com.



* B2C-Startups, die jünger sind als 3 Jahre. Max. 2 kostenlose Tickets pro Unternehmen. Auswahl erfolgt durch den Veranstalter.



Über SCALE18



SCALE18 (www.scale18.co) ist eine führende internationale Konferenz von Growth Innovator*innen für Growth Innovator*innen. Die eintägige Veranstaltung erforscht Innovationen und zukünftige Entwicklungen in den Feldern Marketing, Adtech, Kreativität und Arbeit. Von technologischen Innovationen wie Programmatic Advertising und Virtual Reality bis zu visionären Ansätzen in Kreation und Media: SCALE18 ist erste Anlaufstelle für alle Marketer, die mit zielgerichtetem Blick in die Zukunft sehen und hungrig auf die nächste Wachstumsstufe sind. Das Programm der vierten SCALE beinhaltet über 30 internationale Sprecher*innen. Bisherige Präsentator*innen kamen von wachstumsstarken Digitalunternehmen und Organisationen wie Axel Springer, Babbel, Bloomydays, Channel 4, Earlybird Venture Capital, EyeEm, Foodora, Glossybox, HelloFresh, Leetchi, MADE.com, Movinga, NewsUK, WeTransfer und Zalando. Das Event findet am 25. Oktober 2018 im Radialsystem V in Berlin statt.



OTS: SCALE18 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131722 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131722.rss2



Pressekontakt: Christian Ulrich Mobil: +49 162 290 0885 E-Mail: c.ulrich@dcmn.com