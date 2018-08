Detroit - Songs wie "Respect" und "A Natural Woman" lassen Sängerin Aretha Franklin in den 60er-Jahren zur "Königin des Soul" aufsteigen. Nach schwerer Krankheit ist die 76-Jährige nun in Detroit gestorben.

Die Musikwelt trauert um eine Legende des Soul. Die US-Sängerin Aretha Franklin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte die Pressesprecherin der Künstlerin. Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden. Franklin wurde durch Hits wie "Respect", "Think" und "Chain of Fools" weltberühmt. Ihr ...

