Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Wal-Mart: Long-Chancen überwiegen - Chartanalyse Die US-Einzelhandelskette Wal-Mart Stores (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) legt heute Quartalszahlen vor und dürfte für die eine oder andere Überraschung sorgen. Interessant gestaltet sich ebenfalls der Kursverlauf seit Januar dieses Jahres, der sehr stark an eine bestimmte charttechnische Formation ähnelt und man gespannt sein darf, wie sich der weitere Verlauf entwickelt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...