Unternehmen zum zweiten Mal hintereinander für außerordentlichen Kunden-Support im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute bekannt, das es mit einem Stevie Award in der Kategorie Innovation im Kundendienst-Management, Planung und Praxis, für seinen ultraschnell reagierenden Premium Level Service im asiatisch-pazifischen Raum ausgezeichnet wurde. Diese Ehre ist der 12. Stevie Award des Unternehmens in diesem Jahr, und es ist das zweite Mal, dass das Unternehmen durch die Asia-Pacific Stevie Awards ausgezeichnet wird. Rimini Street erhielt unlängst Stevie Awards in mehreren Kategorien, einschließlich "Unternehmen des Jahres" der American Business Awards 2018 und "Kundendienstabteilung des Jahres" der Stevie Awards für Verkauf und Kundendienst 2018.

Bester Software-Support-Service weltweit

Die Anerkennung durch die Asia-Pacific Stevie Awards unterstreicht den Einsatz von Rimini Street, herausragenden Kundendienst zu bieten, was umfassenden Support-Service, einschließlich Support für individuelle Anpassungen, Interoperabilität und Leistungs-Tuning einschließt. Der globale Support von Rimini Street unterstützt Kunden mit Betrieben in 117 Ländern, so auch im asiatisch-pazifischen Raum: Australien, China, PRC Hongkong, Indien, Indonesien, Japan, Macao, Malaysia, Neuseeland, Philippinen, Singapur, Südkorea, Südpazifik, Taiwan, Thailand und Vietnam. Jedem Kunden von Rimini Street wird ein dezidierter Primary Support Engineer (PSE) mit durchschnittlich 15-jähriger Erfahrung in den jeweiligen SAP-Anwendungen und -Technologien zugewiesen. Das Unternehmen hat Hunderte von PSEs auf der ganzen Welt, ein Service, der rund um die Uhr und während des ganzen Jahres Support bereitstellt und es bietet einen Vertrag mit einem garantierten Serviceniveau mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten für alle kritischen Fälle. Unternehmen, die zu Rimini Street gewechselt haben, gewannen nicht nur Premium-Level Service, sondern konnten auch bis zu 90 an Gesamtwartungskosten sparen. Außerdem können sie ihre vorhandenen, geschäftskritischen Systeme mindestens 15 Jahre ab dem Wechsel zu Rimini Street betreiben.

Ein Beispiel für Organisationen im asiatisch-pazifischen Raum, die Rimini Streets außerordentlichen Kundendienst verwenden, sind: Open Universities Australia (OUA) mit Sitz in Australien für Support seiner stark individualisierten Oracle PeopleSoft Campus Solutions Plattform; Fujitec Co., Ltd., ein führender japanischer Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen für Support für seine Oracle Database Software und der führende koreanische Hersteller von Platinen, SIFLEX, für sein SAP ERP ECC 5.0 System.

Zusätzlich zur Bereitstellung von herausragendem Support und bedeutenden Kostenersparnissen ermöglicht Rimini Street CIOs und IT-Entscheidungsträgern sich auf die Schaffung neuer Einnahmenströme, die Förderung des Geschäftswachstums und Verfolgung innovativer Strategien zu konzentrieren. Mit den preisgekrönten Services von Rimini Street können Kunden in ihren eigenen Bereichen Auszeichnungen erhalten, so z. B. das japanische Bauunternehmen, Kumagai Gumi; dieses Unternehmen erhielt den "IT Special Award" vom Japan Institute of Information Technology (JIIT) für seine innovative Verwendung von Rimini Street und die Annahme von Cloud Services, mit denen es Ersparnisse im IT-Budget und bei den Ressourcen verzeichnete. Diese Ersparnisse konnten dann der Förderung neuer strategischer Wachstumsbereiche zugeteilt werden.

"Es ist eine Ehre, zum zweiten Mal hintereinander mit den berühmten Asia-Pacific Stevie Awards für unseren unbeirrbaren Einsatz, den besten Kunden-Support in der Branche zu liefern, ausgezeichnet zu werden", erklärte Andrew Powell, General Manager, Asia-Pacific, Rimini Street. "Bei uns stehen bei allem was wir tun die Kunden im Mittelpunkt und diese Anerkennung ist ein weiteres Beispiel für unser Bestreben, nicht nur Premium-Level Service und Kostenersparnisse zu bieten, sondern auch unsere Fähigkeit, in den von uns unterstützten Unternehmen Innovation zu fördern."

Die Asia-Pacific Stevie Awards stellen das einzige Auszeichnungsprogramm für Unternehmen dar, das Innovation am Arbeitsplatz in allen 22 Nationen des asiatisch-pazifischen Raums anerkennt. Die Preisträger des Gold-, Silber- und Bronze-Stevie Awards werden anhand der Durchschnittswerte von über 100 Executives rund um die Welt ermittelt, die früher im Jahr als Preisrichter dienten. Details über die Asia-Pacific Stevie Awards und die Liste der Stevie Award-Preisträger finden Sie unter http://Asia.Stevieawards.com.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards für Frauen in der Geschäftswelt (Stevie Awards for Women in Business), die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber (Stevie Awards for Great Employers) und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice (Stevie Awards for Sales Customer Service). Bei den Stevie Awards-Wettbewerben gehen jedes Jahr mehr als 10.000 Nominierungen von Unternehmen aus über 60 Ländern ein. Mit den Stevies werden Organisationen aller Arten und Größenordnungen sowie die dahinterstehenden Menschen geehrt und für hervorragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware und der führende Support-Drittanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 ihrer gesamten Wartungskosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.620 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie bitte https://www.riministreet.com/, folgen Sie @riministreet auf Twitter und finden Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (C-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen und Wachstumsinitiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die fortlaufende Einbeziehung in den Russell 2000 Index, Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, bestehende Verbindlichkeiten zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; die Bedingungen und Auswirkungen unserer jüngst herausgegebenen 13,00 %-Vorzugsaktien der Serie A, Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst angekündigten Produkte und Serviceleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust einer oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; und die Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von Beteiligungspapieren von Rimini Street, einschließlich seiner Stammaktien und Vorzugsaktien. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 9. August 2018 eingereichten Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q erörtert werden, dessen Offenlegungen jene unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 15. März 2018 auf Formblatt 10-K eingereichten Jahresbericht von Rimini Street ergänzen und bestätigen, und regelmäßig durch die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

