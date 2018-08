Türkischer Finanzminister: Keine Kapitalverkehrskontrollen geplant

ANKARA - Inmitten der Lira-Krise hat der türkische Finanzminister Berat Albayrak möglichen Kapitalverkehrskontrollen eine Absage erteilt. Diese stünden niemals auf der Agenda, sagte Albayrak laut Teilnehmern einer Telefonkonferenz mit Investoren am Donnerstag. Man arbeite an einem Plan zur Bekämpfung der hohen Inflation und des hohen Leistungsbilanzdefizits. Die Verringerung der Inflation habe dabei oberste Priorität.

Handelskonflikt: China kündigt Gespräche in Washington an

PEKING - Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken. Der chinesische Vize-Handelsminister Wang Shouwen werde auf Einladung der US-Seite Gespräche mit seinem amerikanischen Kollegen David Malpass führen, teilte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mit.

ROUNDUP: USA wollen harten Kurs gegen Ankara fortsetzen

WASHINGTON/ISTANBUL - Die USA wollen an ihrem harten Kurs gegen die Türkei trotz der Gegenmaßnahmen Ankaras festhalten. Vizepräsident Mike Pence erklärte am Mittwoch (Ortszeit), die Türkei sei gut beraten, US-Präsident Donald Trump und seine Entschlossenheit, US-Bürger nach Hause zu holen, nicht auszutesten. Er und Trump würden nicht lockerlassen, bis der in der Türkei in Hausarrest sitzende US-Pastor Andrew Brunson bei seiner Familie in den USA sei, schrieb der Vizepräsident auf Twitter. An Brunson hatte sich der Streit zwischen den beiden Nato-Partnern entzündet. Zunächst hatten die USA Sanktionen und Strafzölle erhoben, um Brunson frei zu bekommen. Daraufhin erhöhte die Türkei am Mittwoch die Einfuhrzölle auf zahlreiche US-Produkte.

Eurozone: Handelsüberschuss sinkt dritten Monat in Folge

LUXEMBURG - Der Handelsüberschuss der Eurozone mit der restlichen Welt ist im Juni weiter gesunken. Der saisonbereinigte Exportüberschuss sei gegenüber dem Vormonat um 0,2 Milliarden auf 16,7 Milliarden Euro gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Analysten hatten stattdessen mit einer Stagnation bei 16,9 Milliarden Euro gerechnet. Der Rückgang im Juni ist bereits der dritte in Folge.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen weiter

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Die Anträge fielen um 2000 auf 212 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 215 000 gerechnet.

USA: Philly-Fed-Index überraschend stark gefallen

PHILADELPHIA - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend deutlich eingetrübt. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) ist im August um 13,8 Punkte auf 11,9 Punkte gefallen, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit November 2016. Analysten hatten einen viel schwächeren Rückgang auf 22,0 Punkte erwartet.

USA: Baubeginne steigen geringfügig

WASHINGTON - Die US-Bauwirtschaft hat sich im Juli durchwachsen entwickelt. Während die Wohnungsbaubeginne nur schwach stiegen, legten die Genehmigungen moderat zu.

Großbritanniens Einzelhandel macht wieder mehr Umsatz

LONDON - Der britische Einzelhandel hat im Juli steigende Umsätze verzeichnet. Nach Zahlen des Statistikamts ONS vom Donnerstag lagen die Erlöse 0,7 Prozent über dem Vormonatsniveau. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Juni waren die Umsätze noch um 0,5 Prozent gesunken. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Umsätze im Juli um 3,5 Prozent. Auch das lag klar über den Markterwartungen. Der Kurs des britischen Pfunds reagierte kaum auf die Veröffentlichung der Daten.

Norwegens Zentralbank bleibt auf Straffungskurs

OSLO - Die norwegische Zentralbank hält Kurs auf ihre erste Zinsanhebung seit sieben Jahren. Wie die Norges Bank am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung in Oslo mitteilte, bleibt der Leitzins zunächst auf dem Rekordtief von 0,5 Prozent. Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

ROUNDUP: Bauboom schließt Lücken auf dem Wohnungsmarkt nicht

WIESBADEN/BERLIN - Auf dem Bau in Deutschland herrscht Hochkonjunktur - trotzdem mangelt es an bezahlbarem Wohnraum in Ballungsräumen. "Im ersten Halbjahr 2018 wurden erneut zu wenige Wohnungen genehmigt. Geht dieser Trend so weiter, werden auch in diesem Jahr die notwendigen 400 000 Wohnungen nicht einmal bei den Genehmigungen erreicht", monierte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko, am Donnerstag.

Bauboom sorgt für steigenden Zementverbrauch

DÜSSELDORF - Der Bauboom in Deutschland hat im vergangenen Jahr zu einem deutlichen Anstieg des Zementverbrauchs geführt. Insgesamt seien 2017 in der Bundesrepublik rund 28,8 Millionen Tonnen Zement verbraucht worden, knapp fünf Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Verein Deutscher Zementwerke (VDZ) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Das Wachstum sei vor allem auf höhere Neubauinvestitionen zurückzuführen.

Japans Exportwachstum verlangsamt sich weiter

TOKIO - Japans Exportsmotor stockt wegen schwacher Geschäft japanischer Unternehmen mit den Vereinigten Staaten zunehmend. Im Juli verlangsamte sich der Anstieg bei den Ausfuhren erneut. Das Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr fiel zudem deutlich geringer aus als Volkswirte erwartet hatten. Im Juni waren die Exporte noch um 6,7 Prozent gestiegen. Während das Volumen der verkauften Produkte nach China weiter zweistellig wächst und es auch bei den Ausfuhren noch ein ordentliches Plus gab, sanken die Exporte in die USA.

Kandidat hinter Gittern: Brasiliens Ex-Präsident Lula registriert sich für Wahl

BRASÍLIA - Der inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will es noch einmal wissen: Seine linke Arbeiterpartei (PT) schrieb ihn am Mittwoch als Kandidaten für die Präsidentenwahl ein. Mit einem Marsch durch die Hauptstadt Brasília unterstützten rund 10 000 Anhänger die Bewerbung des früheren Staatschefs. "Ex-Präsident Lula ist ordentlich registriert", sagte PT-Chefin Gleisi Hoffmann, als sie den Sitz des Wahlamtes verließ und die Einschreibungsunterlagen zeigte.

Presse: Türkei-Exporte bislang mit rund 832 Millionen Euro abgesichert

BERLIN - Die Bundesregierung hat deutsche Exporte in die Türkei im ersten Halbjahr 2018 trotz der wirtschaftlichen Probleme Ankaras mit rund 832 Millionen Euro abgesichert. Das berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf eine Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei. "In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 hat die Bundesregierung Lieferungen und Leistungen in die Türkei in Höhe von 831,7 Millionen Euro mit Exportgarantien abgesichert", heißt es in dem Papier. Eine intensive Einzelfallprüfung trage dem "Gesichtspunkt der Risikosteuerung aktuell ausreichend Rechnung".

