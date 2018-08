Am Donnerstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.237,17 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Für die Bayer-Aktie ging es dagegen weiter steil bergab, das Papier verlor bis kurz vor Handelsende über fünf Prozent. Damit summieren sich die Verluste in dieser Woche auf knapp 20 Prozent. Auslöser des Kursverfalls war zu Beginn der Woche ein US-Urteil gegen das neue Tochterunternehmen Monsanto gewesen, wonach die glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel "wesentlich" zur Krebserkrankung eines ehemaligen Hausmeisters beigetragen hätten. Anleger fürchten nun weitere Prozesse dieser Art.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1397 US-Dollar (+0,46 Prozent).