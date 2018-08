Düsseldorf (ots) - Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) fordert Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf, die Härtefall-Abschiebungen in die Hand des Bundes zu nehmen. "Seehofer ist jetzt gefordert, endlich die Abläufe im Bamf in den Griff zu bekommen", sagte Leutheusser-Schnarrenberger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). Seehofer habe sich zuletzt nur mit unwichtigen Fragen beschäftigt und dabei fast die Koalition platzen lassen. Sie begrüßte den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster im Fall Sami A., weil es Klarheit schaffe.



