Verdammt, der Crash ist da! Keine Sorge, noch ist es nicht so weit. Aber der Tag wird kommen. Ganz sicher sogar. Und wenn es soweit ist, muss man vorbereitet sein. Gute Vorsätze alleine helfen da wenig. Es braucht schon mehr. Zum Beispiel eine Checkliste, die man abarbeiten kann bzw. zu deren strikter Einhaltung man sich am besten sogar selbstverpflichtet. Regel Nummer 1: Nichts tun Hört sich einfach ein, ist aber schwer. Am Sparplan wird nichts verändert. Es gibt nur eine Ausnahme. Regel Nummer 2: Die Sparsumme erhöhen Wie jetzt? Gutes Geld schlechtem nachwerfen? Ja, genau! Und warum? Ich habe schon mal über den Cost-Average-Effekt (bzw. über seine Alternativlosigkeit) geschrieben. (und zwar hier:...

Den vollständigen Artikel lesen ...