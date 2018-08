Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-16 / 17:29 *Richtfest in der Heeresbäckerei: Instone baut rund 350 Wohnungen in Leipzig* *- *_Mit der Fertigstellung des Rohbaus liegt der Wohnentwickler voll im Zeitplan_ _- Nahezu alle Wohnungen sind vermarktet _ _- Bezugsfertigkeit für Ende 2019 geplant _ *Essen/Leipzig, den 16. August 2018: *Instone Real Estate hat Richtfest für das Projekt "Heeresbäckerei" in Leipzig gefeiert. Auf dem rund 36.500 Quadratmeter großen historischen Areal im Stadtteil Gohlis sind insgesamt 347 Eigentumswohnungen geplant, davon 245 Wohnungen im sanierten Altbau und 102 Neubauwohnungen. Bis Ende 2019 soll das Quartier bezugsfertig sein. Der börsennotierte Wohnentwickler liegt mit dem Baufortschritt voll im Zeitplan. Andreas Rühle, COO der Instone Real Estate für die Region Sachsen: "Planmäßig haben wir mit einer hohen Vermarktungsquote, unter Berücksichtigung des Anteils an denkmalgeschützter Altsubstanz, mit dem Bau begonnen. Zum Richtfest sind wir nun nahezu komplett ausverkauft. Die große Nachfrage von Kapitalanlegern und Eigennutzern belegt die hohe Attraktivität des Projekts." Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate Group: "Mit der ,Heeresbäckerei' realisieren wir das aktuell größte Wohnprojekt in Leipzig und schaffen damit neuen, dringend benötigten Wohnraum. Zugleich zeichnet sich dieses einzigartige Bauvorhaben dadurch aus, dass es moderne und historische Architektur in einem urbanen Wohnumfeld in sich vereint. Hier können wir unsere Expertise bei der Realisierung von spannenden Revitalisierungsprojekten und zeitgemäßen Wohnraumkonzepten hervorragend einbringen." Die "Heeresbäckerei" wird im ehemaligen Leipziger Kasernenviertel entwickelt. Der Standort nördlich des Stadtzentrums zeichnet sich durch viele Grünanlagen und eine hervorragende Infrastruktur aus. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group N.V. Schlagwort(e): Immobilien 2018-08-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 715019 2018-08-16

