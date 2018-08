Ein ganz großes Trendthema bleibt die Nachhaltigkeit: "Die Nachfrage nach unseren von der Natur inspirierten ‚Signed by Nature'-Serien hatte all unsere Erwartungen übertroffen", berichtet Anna Schumacher, als Geschäftsleitungsmitglied für den Bereich Geschenkverpackungen verantwortlich. In der neuen Kollektion bietet Schumacher Packaging darum eine noch größere Auswahl an nachhaltigen, rundum ökologischen Verpackungen. Auch für das Weihnachtsgeschäft hält die Kollektion viele Ideen bereit, etwa die neue Präsentkartonserie "Weihnachtsstimmung" in modernen Salbeitönen und mit Gold-Reliefprägung. Ein Thema ziehe sich, so Schumacher, durch die gesamte Kollektion: "Unser Prinzip ist es, Qualität zum attraktiven Preis zu bieten."

Natürliche Verpackungen wie aus Holz

"Wer heute etwas verschenkt, will damit Freude vermitteln, aber auch ein Zeichen setzen - und nachhaltig handeln", erklärt Schumacher. Genau diesem Trend entspricht die neue Kollektion mit ihren "Signed by Nature"-Verpackungen, die laut Unternehmen zu 100 Prozent ökologisch und recycelbar sind. So wurde beispielsweise die Motivserie "Vintage" ausgebaut. Die "Vintage"-Verpackungen fertigt Schumacher Packaging aus brauner Wellpappe. Der Digitaldruck mit lebensmittelkonformen Farben verleiht den Verpackungen eine täuschend echte Optik und Haptik wie von gemasertem Holz. "Vintage" begeistert laut Hersteller durch seine Wandelbarkeit und ist das ganze Jahr hindurch eine perfekte, ...

