Essen (ots) - NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich in der Unions-internen Debatte um eine Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für integrierte Asylbewerber auf die Seite des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) gestellt. Der hatte sich dafür ausgesprochen, gut integrierte Asylbewerbern im neuen Einwanderungsgesetz Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu gewähren und damit heftigen Widerstand vor allem in der CSU ausgelöst. Laumann sagte nun der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe): "Ich sehe keinen Grund, Menschen abzuschieben, die sich und ihre Familien gut integriert haben und einer ordentlichen Arbeit nachgehen."



