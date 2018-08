Istanbul - Angesichts der massiven Währungsturbulenzen hofft die Türkei auf das Engagement finanzstarker Investoren. Vier Tage nachdem die türkische Landeswährung Lira wegen des Streits mit den USA auf historische Tiefstände gefallen war, sprach Finanzminister Berat Albayrak am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Tausenden ausländischen Investoren. Am Morgen war die Rede von rund 4000 Teilnehmern aus Europa, den USA und dem Nahen Osten gewesen. Offiziell wurden zunächst keine Details aus der Präsentation Albayraks bekannt.

Teilnehmer der Konferenz berichteten jedoch, Albayrak habe möglichen Kapitalverkehrskontrollen eine Absage erteilt und versichert, diese stünden niemals auf der Agenda. Man arbeite an einem Plan zur Bekämpfung der hohen Inflation und des hohen Leistungsbilanzdefizits. Die Verringerung der Teuerungsrate habe dabei oberste Priorität. Zudem habe der Finanzminister versichert, man werde durch ambitionierte Sparmassnahmen die Staatsfinanzen verbessern.

