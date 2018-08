Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursrutsch am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag die Verluste teilweise wieder wettgemacht. Die anhaltende Erholung der Lira stützte genauso wie die Nachricht, dass das Emirat Katar der Türkei Direktinvestitionen über 15 Milliarden US-Dollar zugesagt hat. Daneben wollen die USA und China wegen des sich zuspitzenden Handelskonflikts wieder den Dialog aufnehmen. China will noch kommende Woche Vize-Handelsminister Wang Shouwen für neue Gespräche mit ranghohen Vertretern des US-Finanzministeriums in die USA entsenden. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 12.237 Punkte.

Bayer fanden weiter keinen Boden und verloren 4,6 Prozent. Ein US-Gericht hat die Bayer-Tochter Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar verurteilt. Der Kläger machte Monsanto-Pflanzenschutzmittel für seine Krebs-Erkrankung verantwortlich. Laut Medienberichten steht Monsanto vor einer Klage von Farmern in Alabama, und die kanadische Regierung plant ein Verbot einer Bayer-Chemikalie, die für den Tod von Bienen verantwortlich gemacht werde. SAP waren hingegen Tagesgewinner im DAX mit Aufschlägen von 2,8 Prozent: das Papier profitierte von der Erholung des Techsektors.

Henkel beim Gewinn je Aktie vorsichtiger

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat dank Kostenkontrolle und der Beseitigung von Lieferschwierigkeiten in Nordamerika im zweiten Quartal operativ mehr verdient und den Umsatz leicht gesteigert. Allerdings bremsten Währungsbelastungen und steigende Rohstoffpreise, was sich laut Henkel im Gesamtjahr fortsetzen wird. Henkel schlossen mit minimalen Aufschlägen von 0,1 Prozent. Im MDAX ging es nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg für die Puma-Aktie gleich um 5,8 Prozent nach oben.

Wirecard gewannen 9,3 Prozent. Mit der Vorlage der endgültigen Zahlen wird der Bezahldienstleister etwas optimistischer für das Jahr. Wirecard-CEO Markus Braun erwartet für die zweite Jahreshälfte 2018 eine weiterhin kraftvolle Geschäftsentwicklung. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 wurde aufgrund des starken Wachstums auf eine Bandbreite von 530 Millionen bis 560 Millionen Euro angehoben.

Nach dem Kurseinbruch vom Vortag erholten sich Tele Columbus und gewannen 10,3 Prozent. Hauck & Aufhäuser (H&A) bleibt indes skeptisch und rechnet mit anhaltend negativen Nachrichten seitens des Unternehmens. Die Analysten verweisen unter anderem auf den Abgang des CFO und die Tatsache, dass das Unternehmen noch immer keine vorläufigen Zahlen veröffentlicht habe. Dies könnte ein Anzeichen für Bilanzprobleme sein, so die Analysten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 83,7 (Vortag: 102,4) Millionen Aktien im Wert von rund 3,71 (Vortag: 3,59) Milliarden Euro. Es gab 27 Kursgewinner und 3 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.237,17 +0,61% -5,27% DAX-Future 12.225,00 +0,79% -6,10% XDAX 12.229,97 +0,51% -4,91% MDAX 26.430,24 +0,88% +0,88% TecDAX 2.888,33 +1,59% +14,21% SDAX 12.173,77 +0,84% +2,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,44 -12 ===

