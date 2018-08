Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von den Verlusten der Vortage erholt. Nachdem der Leitindex SMI bereits am Morgen einen ersten Anlauf in Richtung 9'000-Punkt-Marke versucht hatte, glückte die zeitweise Rückeroberung jedoch erst im späten Handel mit Rückenwind eines festeren Euro. Diese Schwelle war am Mittwoch klar unterschritten worden. Zudem kam Unterstützung von einer freundlichen Wall Street. Gestützt wurde das Börsensentiment einerseits von einer Gesprächsankündigung zwischen China und den USA und andererseits von der leichten Erholung der türkischen Lira.

Zur Entschärfung des schwelenden Handelsstreits mit den USA hat China angekündigt, Ende August eine Delegation zu Gesprächen nach Washington zu schicken - dies auf Einladung der US-Seite. Nach den zuletzt mehrheitlich negativen Nachrichten sei dies zumindest wieder einmal ein Lichtblick, hiess es im Handel. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen gemischt aus. Während weiter fallende Erstanträge einen robusten Arbeitsmarkt signalisierten, ging der Geschäftsklimaindex der Region Philadelphia überraschend zurück.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,80 Prozent fester auf 8'997,72 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,85 Prozent auf 1'468,17 und der breite Swiss Performance ...

