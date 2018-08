ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Einklang mit den europäischen Nachbarbörsen erholt. Leichte Entspannungssignale aus der Türkei, abzulesen vor allem an einer weiter erholten Lira, gepaart mit neuen Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt sorgten für Kauflaune. Hinzu kam ein leicht nachgebender Franken als Kurstreiber, der als sicherer Hafen angesichts der sich aufhellenden Lage nicht mehr so gefragt war wie zuletzt.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 8.998 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 39,06 (Mittwoch: 40,61) Millionen Aktien.

Gegen die freundliche Tagestendenz verloren Swisscom 1,1 Prozent. Die präsentierten Geschäftszahlen des Telekomunternehmens waren eigentlich gut ausgefallen. Händler spekulierten, die Aktie könnte wegen ihres defensiven Charakters angesichts der zuversichtlichen Stimmung am Markt vernachlässigt worden sein. An anderer Stelle wurden dagegen etwas gedämpfte Aussagen des CEO zur Entwicklung des Geschäfts in Italien als mögliche Kursbremse angeführt.

Meyer Burger knickten in der zweiten Reihe um fast 10 Prozent ein. Zwar kehrte der vor allem auf die Solarindustrie ausgerichtete Maschinenbauer im ersten Halbjahr in die schwarzen Zahlen zurück. "Die Entwicklung blieb aber hinter den Erwartungen zurück", sagte ein Händler.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 11:53 ET (15:53 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.