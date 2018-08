Bonn (ots) - Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Samstag den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Schloss Meseberg bei Gransee. Bei den Gesprächen soll es vor allem um die Konflikte in Syrien und der Ukraine sowie Energiefragen gehen. Die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind unter anderem wegen des Konflikts um die Ukraine, aber auch wegen mutmaßlicher russischer Hackerangriffe angespannt. Der Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien, für den der Westen Moskau verantwortlich macht, sorgte zusätzlich für Streit.



phoenix-Reporter Gerd-Joachim von Fallois ist vor Ort und meldet sich ab 18.00 Uhr live von Schloss Meseberg. Im Bonner Studio ordnet Moderator Stephan Kulle mit Prof. Wilfried Bergmann, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Deutsch-Russisches Forum e.V., das Treffen ein.



