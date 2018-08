Nick Kounis, Leiter der Abteilung Financial Markets Research bei ABN AMRO, schrieb in einem täglichen Marktkommentar, dass in den kommenden Monaten eine Reihe von Ratingagenturen die Bonität Italiens auf Herz und Nieren werden. Wichtige Zitate: Obwohl derzeit nur Moody's Italien auf eine mögliche Herabstufung prüft, sehen wir ein hohes Risiko, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...